PS5: anime su PlayStation Plus grazie all'acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony?

Nei giorni scorsi Sony ha comprato Crunchyroll, la piattaforma di riferimento per gli anime in streaming (oltre 120 milioni di abbonati) è ora di proprietà dell'azienda giapponese. E come si lega tutto questo al mondo PlayStation?

Secondo una speculazione di Eurogamer.net, l'acquisizione di Crynchyroll porterebbe beneficio anche all'ecosistema PlayStation e in particolare a PlayStation Plus, con Sony che starebbe pensando ad un modo per espandere i servizi inclusi nell'abbonamento e l'accesso ad un catalogo di anime potrebbe essere uno dei benefit previsti.

Non è un mistero che Sony stia cercando di espandere PlayStation Plus, ad esempio in primavera è stato lanciato PlayStation Plus Video Pass in Polonia, il servizio in fase di test permette agli iscritti di accedere a una selezione di film e serie TV di Sony Pictures Entertainment tra cui Bad Boys for Life, Bloodshot, Jumanji The Next Level, Venom, Zombieland Double Tap, Deadly Class (Prima Stagione), Future Man (Prime tre Stagioni) e S.W.A.T. (Prime due Stagioni).

Una simile opportunità potrebbe estendersi anche agli anime, si tratta però per ora solamente di una supposizione e non ci sono conferme in merito, certo è che con l'acquisizione di Crunchyroll Sony entra in possesso di tantissime nuove serie animate giapponese apprezzate da un bacino di utenza composto da decine di milioni di spettatori in tutto il mondo.