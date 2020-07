PS5 e il primo anno di vita: per l'insider Shinobi602 saranno mesi molto intensi

Mancano all'appello ancora molte informazioni essenziali legate al lancio di PlayStation 5: Sony, ad esempio, non ha ancora offerto dettagli legati a quello che sarà il prezzo dei due modelli di console proposti né ha indicato una precisa data di commercializzazione dell'hardware.

E mentre cresce la febbre da apertura dei preordini di PS5, non mancano le domande legate a quella che sarà esattamente la line up di titoli disponibili al momento del lancio. L'ultimo evento organizzato dal colosso videoludico, ovvero la conferenza digitale The Future of Gaming, non ha in effetti offerto dettagli sul periodo di uscita di tutte le produzioni mostrate. Se ad esempio, Kena: Bridge of Spirits è atteso per le vacanze natalizie 2020 e Horizon: Forbidden West arriverà nel 2021, è ancora incerta la finestra di uscita di altri titoli destinati a PlayStation 5, come ad esempio il remake di Demon's Souls.



In attesa di informazioni più precise da parte dei PlayStation Studios, interviene sull'argomento il noto insider videoludico Shinobi602. Dalle pagine di ResetEra, infatti, quest'ultimo si diverte a stuzzicare la fantasia della community, prospettando una cornice in cui "i primi 12 mesi su PS5 saranno intensi". Una dichiarazione purtroppo molto generica, che non offre dettagli concreti su ciò che il pubblico potrà aspettarsi di giocare nel periodo di lancio della console next gen, ma che sicuramente solletica la curiosità.