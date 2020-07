PS5: annunciata un'edizione speciale in oro 24 carati!

Incredibile, ma vero: Sony non ha ancora svelato la data di lancio di PlayStation 5, ma TrulyExclusive ha già annunciato una serie di edizioni speciali della console next-gen "davvero esclusive", che probabilmente potranno permettersi davvero in pochi.

No, non è uno dei mock-up che stanno affollando i social negli ultimi tempi. TrulyExlusive ha davvero annunciato la Luxury Bespoke Sony PS5 Collection, il cui fiore all'occhiello sarà rappresentato da una PlayStation 5 realizzata in oro 24 carati... sì, avete capito bene! Una console tanto esclusiva non può non essere accompagnata da accessori all'altezza, per cui ci sarà spazio anche per il Dualsense e il Pulse 3D Wireless Headset realizzati con il medesimo oro 24 carati. Non vi piace l'oro ma state ugualmente cercando un modo per sperperare i vostri quattrini? Non temene, TrulyExclusive realizzerà anche delle PlayStation 5 in oro rosa 18 carati e in platino!

Sappiamo che siete curiosi di scoprire il prezzo e la data d'uscita di questi oggetti tanto insoliti quanto esclusivi, ma purtroppo non possiamo accontentarvi. Quello di oggi è stato un annuncio preliminare, e quei dettagli verranno rivelati in un secondo momento. Dopotutto, non conosciamo neppure il prezzo e la data di lancio della PS5 normale!

Nel frattempo, potete ammirare la PlayStation 5 in oro 24 carati - e i suoi accessori - nelle immagini allegate a questa notizia. Se siete interessati e volete essere tra i primi ad essere informati sull'apertura dei preordini, allora potete registrarvi sul sito ufficiale. Tenete ben presente che queste versioni non sono ufficiali Sony, si tratta bensì di modelli customizzati.