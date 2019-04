PS5 annunciata entro giugno con lancio a marzo 2020, in arrivo il PS Plus Premium?

Giungono nuovi interessanti rumor nei riguardi del sempre più imminente annuncio di PlayStation 5 da parte di Sony. Nel mentre la compagnia nipponica ha deciso di saltare l'E3 2019, i fan continuano a speculare e ad attendere spasmodicamente il momento in cui verranno tolti i veli alla nuova console.

Una nuova indiscrezione, attualmente non confermata e riportata da SegmentNext, ci parla di un possibile annuncio di PlayStation 5 fissato entro il mese di giugno. Potrebbe quindi trattarsi di una diretta risposta di Sony nei confronti di Microsoft, che invece ha già confermato la sua presenza all'annuale evento losangelino. Tuttavia, si tratterebbe di un piccolo teaser, e non di un evento in pompa magna, con la console che arriverebbe poi sul mercato a marzo 2020 (di diversa opinione sembra essere GameStop USA al riguardo).

Secondo l'anonimo sviluppatore europeo che ha fornito tali rumor, Sony starebbe inoltre preparando il lancio di PlayStation Plus Premium, una versione evoluta del servizio già esistente che nell'era PS5 permetterà di accedere ad alpha e beta dei giochi e di creare di server privati. La variante Premium andrebbe ad affiancare il PS Plus standard, e non a sostituirlo.

Come se non bastasse, ecco le presunte specifiche tecniche diffuse dalla fonte:

CPU 7nm Ryzen 8 core 16 threads

GPU 7nm architettura Navi, circa 14TF

24GB Gddr6 + 4gb ddr4 per OS

2tb HDD

8k upscaling

Secondo quanto apprendiamo, inoltre, PlayStation 5 sarà in grado di renderizzare la maggior parte dei giochi in risoluzione 4K, quantomeno nel suo periodo di lancio. Sony avrebbe già chiare le idee per quanto riguarda costi e ricavi, con la console proposta sul mercato al prezzo di 499,99 dollari e venduta in perdita di 100$ durante le fasi iniziali del suo ciclo vitale. Naturalmente, ci teniamo a ribadire che nulla di quanto riportato è confermato in alcun modo, vi raccomandiamo quindi di prendere la notizia con estrema cautela.