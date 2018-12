PS5 annunciata da Sony? Spunta un easter egg nel tema di Natale

Sony ha annunciato ufficialmente PlayStation 5? probabilmente no ma una teoria diffusa su Twitter in queste ore sta generando non poche discussioni, sebbene ribadiamo come si tratti solamente di una voce frutto di speranze e non di reali certezze.

Nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile un tema natalizio per PlayStation 4 e fin qui niente di strano, osservando nel dettaglio la PlayStation notiamo come la lettera S sia in realtà rappresentate graficamente come il numero 5.

Cinque come PlayStation 5, oppure come i cinque anni di PlayStation 4? Difficile dirlo con certezza, probabilmente la seconda ipotesi è quella più probabile ma non è escluso che Sony abbia voluto lanciare un teaser della nuova console, una sorta di "regalo di Natale" in attesa della presentazione di PS5, il cui reveal sarebbe previsto secondo molti rumor per l'inizio del 2019, con conseguente lancio a fine anno o durante la prima metà del 2020.

Nelle scorse ore sono trapelati anche rumor sul DualShock 5, il nuovo controller Sony potrebbe includere persino un proiettore olografico al posto del TouchPad...