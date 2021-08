PS5: annunciato un SSD fino a 8 Terabyte. Il prezzo? Quasi 2.000 euro

Da quando Sony ha pubblicato a fine luglio l'aggiornamento per il supporto SSD M2 su PlayStation 5 abbiamo assistito all'annuncio di vari prodotti compatibili con le specifiche diffuse dal produttore. A questi si aggiunge anche la nuova unità T-Force Cardea A440 Pro Special Series prodotta da Teamgroup.

T-Force Cardea A440 Pro Special Series è una unità SSD ottimizzata per PlayStation 5 e realizzata seguendo tutte le specifiche di compatibilità richieste per il corretto funzionamento sulla console di Sony. Disponibili nei tagli da 1TB, 2TB, 4TB e 8TB, queste unità garantiscono una velocità di lettura pari a 7.400 MB/s e di 7.000 MB/s in scrittura.

Le unità SSD di Teamgroup possono contare sulla presenza di una interfaccia PCIe 4.0 x4 e un dissipatore realizzato in grafene che permette una dissipazione ottimale anche con l'alloggiamento della console ben chiuso. Gli SSD T-Force Cardea A440 Pro Special Series saranno in vendita indicativamente da ottobre 2021 al prezzo di 899.99 dollari per la variante da 4TB e 1999.99 dollari per la versione da 8 Terabyte, i prezzi per le capacità più piccole (1TB e 2TB) non sono stati resi noti.

