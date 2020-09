PS5, Geoff Keighley e un grande annuncio: spunta un Tweet, ma è un fake - Aggiornata

Nonostante l'annuncio di prezzo e data di uscita di PlayStation 5 abbia finalmente trovato spazio nel corso dell'ultimo evento streaming organizzato da Sony, sembra che almeno una sorpresa sia ancora in dirittura di arrivo.

A renderlo noto è stato Geoff Keighley, noto giornalista videoludico canadese e organizzatore/conduttore dei The Game Awards. A segnalarlo, è la sempre attenta community attiva sul noto forum Reddit, che riporta un presunto avvistamento decisamente interessante. Come potete infatti verificare in calce a questa news, un giocatore ha segnalato la comparsa di un intrigante cinguettio sull'account Twitter di Keighley: il Tweet, si riferisce, sarebbe stato poi rapidamente rimosso, ma non prima che uno screenshot trovasse diffusione in rete.



Nel breve messaggio, possiamo leggere: "Ho appena saputo che alcune novità MOLTO grandi su PS5 saranno rese note domani. Tutto confermato. Vi piacerà". Il riferimento temporale è dunque alla giornata di lunedì 21 settembre, senza dettagli specifici connessi a fasce orarie. Di cosa potrebbe trattarsi? Purtroppo, Keighley non ha offerto ulteriori indizi e, anzi, la possibilità che abbia rimosso il Tweet lascia supporre che non ne offrirà nemmeno nel prossimo futuro. Da evidenziare, tuttavia, il fatto che l'utente Reddit autore della segnalazione non abbia fornito un link al presunto cinguettio.



Nel corso delle ultime ore, l'insider Tidux ha riferito di un gioco PS4 e PS5 non ancora annunciato, atteso entro Natale ed il pensiero del pubblico è immediatamente andato alla tanto chiacchierata Bloodborne Remastered avvistata nei listini FNAC. Al momento, ad ogni modo, si tratta semplicemente di rumor: per scoprire se Sony ha effettivamente una sorpresa in serbo per domani, non resta che attendere.



AGGIORNAMENTO: come potete verificare direttamente in calce a questa news, Geoff Keighley ha smentito l'attendibilità dello screenshot apparso su Reddit.