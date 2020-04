PS5: l'annuncio del DualSense è da record su Twitter

Pochi giorni fa, senza alcun preavviso, Sony ha deciso di togliere i veli al DualSense, il controller che affiancherà PlayStation 5 fin dal lancio. La mossa si è rivelata un successo: in breve tempo la notizia ha catalizzato l'interesse di milioni di videogiocatori, finendo tra i trending sulle principali piattaforme social.

Il design del controller e le sue funzionalità, a quanto pare, sono state enormemente apprezzate dalla comunità, al punto che su Twitter è stato infranto un record. Con oltre 318 mila like, l'annuncio pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation è diventato in pochissimo tempo il tweet gaming più popolare della storia della piattaforma, superando in scioltezza l'evento del Buco Nero di Fortnite che lo scorso ottobre pose fine alla Stagione 10 (235 mila like) e persino l'annuncio della finestra di lancio di PlayStation 5 (213 mila like)!

È evidente che le scelte di Sony sono state enormemente apprezzate dai videogiocatori. Come il cambio di nome sta chiaramente a dimostrare, il DualSense segna un profondo distacco dal passato, con funzionalità inedite come il feedback aptico, i grilletti resistivi e, per la prima volta nella storia PlayStation, la doppia colorazione. Lo stile del nuovo controller è si presta particolarmente alla pedonalizzazione, e non a caso in rete sono già comparsi un mucchio di design personalizzati, da Bloodborne a Cyberpunk 2077, passando per Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2.