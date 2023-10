PS5, l'annuncio di Sony: problemi di scorte completamente risolti

Come ben ricorderanno i giocatori, complice la pandemia di Covid-19 e la crisi dei semiconduttori a livello globale, trovare una PlayStation 5 in vendita online o nei negozi era una vera e propria impresa a causa delle scorte estremamente limitate. Oggi questi problemi sono finalmente alle spalle una volta per tutte.

Come riportato dalla BBC, Sony ha ufficialmente confermato che nel 2023 i problemi di scorte sono stati definitivamente risolti e adesso la produzione hardware funziona a pieno regime per tutti i territori. Ciò significa non solo che la console è facilmente reperibile negli store fisici e online, ma anche che alcuni rivenditori potrebbero andare incontro ad un surplus di unità disponibili: in poche parole, chiunque desideri una PS5 ora può acquistarla velocemente e senza alcun intoppo.

Era stato detto che la crisi di scorte che ha colpito anche PS5 sarebbe finita nel 2023, e così è effettivamente stato. Sono dunque lontani i tempi in cui comprare la piattaforma di nuova generazione Sony era spesso un colpo di fortuna, con poche unità vendute a cadenza regolare destinate ad andare sold out nel giro di pochissimi minuti, lasciando così a bocca asciutta tanti potenziali acquirenti. E sono lontani anche i tempi del bagarinaggio selvaggio, con numerosi scalper in tutto il mondo pronti a rivendere PS5 a prezzi esorbitanti. Il colosso nipponico adesso può guardare al futuro con maggiore serenità, concentrandosi sulle prossime strategie hardware da adottare.

A tal proposito, si attende di scoprire ufficialmente quando potrebbe uscire PlayStation 5 Slim, la nuova versione della console Sony dalle dimensioni più contenute rispetto al modello originale.