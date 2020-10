PS5: l'apertura dei preordini è stato l'evento più importante dell'anno per IGN USA

L'apertura dei preordini di PS5 è stato uno degli eventi più importanti del mese di settembre, insieme all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e l'apertura dei preorder di Xbox Series X/S. A testimoniarlo, anche la redazione di IGN USA.

Nel nuovo podcast di Game Scoop, Justin Davis di IGN USA ha fatto sapere che per la celebre testata americana i preorder di PS5 sono stati "l'evento più importante dell'anno" per quanto riguarda il traffico generato non solo sul sito ma anche verso i rivenditori affiliati come Amazon.

Justin non può condividere dati precisi ma ribadisce come i numeri siano stati superiori rispetto a quelli delle offerte del Black Friday 2019 e alla presentazione degli iPhone 11 lo scorso anno. Anche i numeri generati dai contenuti legati ai preordini di Xbox Series X/S sono stati positivi ma nel caso di PS5 si parla di un vero e proprio record, non sono stati però diffusi ulteriori dettagli.

Nei giorni scorsi Sony ha informato i rivenditori sulle PS5 disponibili al lancio e alcuni retailer come GameStop Irlanda e ShopTo nel Regno Unito si sono visti costretti ad avvisare i clienti riguardo la possibilità di ricevere la console in ritardo rispetto al day one, in alcuni casi anche dopo Natale.