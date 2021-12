PS5: l'app gratis DualSenseX migliora la compatibilità del controller su PC

La sempre attenta community di ResetEra accende i riflettori mediatci su DualSenseX, un programma gratuito che, se opportunamente configurato, promette di migliorare l'utilizzo su PC del controller nextgen di PlayStation 5 e persino di estenderne le funzionalità su computer e Mac OS.

Sviluppato dal programmatore indipendente Paliverse e scaricabile in via del tutto gratuita dalla pagina GitHub aperta per l'occasione dal suo ideatore, DualSenseX propone una suite di funzioni e parametri che consentono ai possessori del DualSense di PS5 di emulare un DualShock 4 o un pad Xbox (sia Xbox 360 che Xbox One) nei giochi PC non compatibili con il nuovo controller di casa Sony.

Oltre al sistema di emulazione integrato, il software freeware di Paliverse comprende una comoda interfaccia grafica con tantissime opzioni per attivare, bloccare temporaneamente o personalizzare i parametri del feedback aptico e dei trigger adattivi del DualSense.

Nell'interfaccia del programma trovano spazio anche i setting per configurare il LED del controller, come la modalità di vibrazione, un sistema per rimappare i singoli pulsanti, l'indicatore per la percentuale di carica della batteria, il supporto a oltre 20 lingue e un elenco aggiornato dei giochi in cui è possibile utilizzare dei preset automatici.

