PS5: la nuova app per iOS permette di testare le funzionalità del DualSense

State per acquistare o avete acquistato un DualSense (magari in una delle nuove colorazioni appena annunciate da Sony) e volete essere sicuri che il controller per PlayStation 5 funzioni perfettamente? Allora dovreste dare un'occhiata a questa nuova applicazione per i dispositivi Apple con iOS.

L'applicazione in questione prende il nome di PS5 Controller Trigger Test e può essere acquistata al prezzo di 1,99 euro. Una volta installata l'app, gli utenti possono avviarla per interagire con una serie di menu attraverso i quali è possibile mettere in funzione feedback aptico, grilletti adattivi e led (anche cambiandone il colore) di un controller PlayStation 5 collegato tramite bluetooth oppure via cavo USB di tipo C. L'app implementa anche una serie di sistemi grazie ai quali gli utenti possono monitorare lo stato della batteria e provare i vari effetti dei grilletti meccanici, così da comprendere quali sono le opzioni offerte da Sony agli sviluppatori che vogliono supportare tali feature nei loro titoli. Per quello che riguarda la compatibilità dell'app, questa funziona su iPhone, iPad e iPod touch con iOS 14.5 o versioni successive e sui Mac con chip M1.

In attesa di scoprire cosa faranno i prossimi aggiornamenti di questa applicazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i vincitori dei premi PlayStation 4 e 5 del 2021.