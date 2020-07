PS5, l'app della UEFA Champions League conferma: sarà lo Sponsor Ufficiale

Attraverso il nuovo aggiornamento del applicazione mobile della UEFA Champions League avvenuto in contemporanea con gli ultimi sorteggi con Juve Atalanta e Napoli, i rappresentanti della massima competizione calcistica europea confermano la partnership con Sony per la promozione di PS5 come Sponsor Ufficiale.

Dopo l'aggiornamento del 10 luglio, la schermata iniziale dell'app per sistemi iOS e Android di UEFA Champions League reca impresso il logo della competizione e della console nextgen di Sony per confermare, anche nella sua versione in lingua italiana, che la competizione "sarà offerta da PS5".

La partnership sancita con il massimo organo amministrativo dei club di calcio nel Vecchio Continente permetterà così al colosso tecnologico giapponese di promuovere PlayStation 5 attraverso una massiccia presenza nella cartellonistica degli stadi, negli slot pubblicitari, nelle animazioni per la presentazione delle partite e in tutti gli studi televisivi delle trasmissioni dedicate alla Champions League.

Si tratterà, perciò di un vero e proprio "passaggio di consegne generazionale" tra PS4 e PS5 che, presumibilmente, avrà luogo sin dalle prossime gare dell'edizione 2019/2020 della competizione continentale che, in via eccezionale, si disputeranno ad agosto a causa dell'emergenza Coronavirus.