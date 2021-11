PS5: l'app YouTube riceve silenziosamente una funzionalità molto richiesta

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato da Google un nuovo aggiornamento per la versione PlayStation 5 dell'applicazione YouTube, la quale supporta ora una funzionalità molto richiesta da parte dell'utenza.

L'update in questione non è stato pubblicizzato molto da parte di Sony e Google, ma tutti coloro i quali lo installano sulla console di ultima generazione possono sfruttare tutti i vantaggi dell'HDR (High Dynamic Range) nei video fino a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo. Ciò significa che i giocatori in possesso di un pannello in grado di sfruttare questa tecnologia possono ora godersi i filmati su YouTube in HDR, cosa che fino a qualche ora fa non era possibile ed era richiesta a gran voce dall'utenza. Va ovviamente precisato che solo i video presenti sulla piattaforma che supportano tale formato possono essere visualizzati in HDR e che tutti gli altri verranno visti senza alcun tipo di miglioria. Se volete approfittare di questo vantaggio, non dovete fare altro che visitare la sezione dedicata alle applicazioni su PlayStation 5 e scaricare YouTube, così da ottenere l'accesso all'ultima versione dell'app.

