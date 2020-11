PS5: appuntamento a venerdì alle 13:00 su Twitch per la maratona review

Mancano ormai solo pochi giorni all'evento che avrà come protagonista assoluta PlayStation 5, dal momento che il prossimo venerdì 6 novembre 2020 andrà in onda sul nostro canale Twitch una lunga "maratona review", ovvero un evento in diretta durante il quale sviscereremo tutti i dettagli sulla console di prossima generazione targata Sony.

L'appuntamento ci permetterà di parlare in maniera più approfondita della console, della retrocompatibilità coi giochi PlayStation 4 e delle sue funzionalità esclusive. Se siete interessati quindi a scoprire tutto sulla console next-gen, vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye alle ore 13:00 del prossimo venerdì e di tenerci compagnia per l'intera durata della maratona review. Va precisato che questo non sarà l'unico appuntamento di rilievo nel nostro palinsesto settimanale e proprio giovedì 5 novembre 2020 alle ore 15:00 andrà in onda la maratona review di Xbox Series X e Xbox Series S, durante la quale parleremo esclusivamente delle due console targate Microsoft.

In attesa che inizi la diretta, vi invitiamo a dare un'occhiata alla recente conferma di Sony sulle caratteristiche del cavo HDMI incluso nella confezione di PlayStation 5.