PS5: aprile il miglior mese dell'anno in Europa, ma Switch rimane imbattuta

Dopo aver fatto registrare il suo miglior mese di sempre nel Regno Unito, PlayStation 5 raggiunge il medesimo risultato ad aprile prendendo in considerazione le vendite totali in Europa.

Stando ai dati forniti da GamesIndustry.biz, il mese scorso sono state vendute 289.000 console in Europa, con un calo del 15% rispetto ai numeri risalenti a marzo. I dati coprono 10 paesi dell'Europa continentale ma non includono il Regno Unito e la Germania (come accennato in apertura, in UK sono stati positivi i numeri della console Sony). Nintendo Switch è stata la console più venduta in Europa per il settimo mese consecutivo ad aprile, seguita da PS5 e Xbox Series X|S. La console Nintendo ha dominato ad aprile anche negli USA.

Sul fronte software, ad aprile 2022 sono stati venduti 10,8 milioni di giochi in tutta Europa, in calo del 24% rispetto a marzo. I dati del software coprono le vendite digitali in 30 paesi monitorati e le unità di vendita al dettaglio in 16 paesi monitorati. Lego Star Wars: The Skywalker Saga è stato di gran lunga il gioco più venduto ad aprile, davanti a Elden Ring, FIFA 22, Nintendo Switch Sports e Grand Theft Auto 5. Ad aprile, Lego Star Wars The Skywalker Saga ha conquistato anche il pubblico USA e non solo, riuscendo a far registrare il miglior debutto di sempre per un gioco LEGO.