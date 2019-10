Con PS5 si aprirà la "generazione dell'immediatezza", secondo EA e Sony

In uno dei passaggi più rappresentativi dell'intervista concessa a Wired da Mark Cerny, il capo progettista di PS5 ha illustrato le potenzialità tecnologiche della nuova generazione di console PlayStation discutendone con la Chief Studios Officer di Electronic Arts, Laura Miele.

Nel ribadire la volontà di Sony di rendere PS5 nettamente più agile rispetto a PS4 grazie all'utilizzo dell'SSD di nuova concezione, il System Architect a capo del team di progettisti e designer incaricato di dare forma a PlayStation 5 ha spiegato che il segreto della console risiederà proprio nella memoria a stato solido che sarà equipaggiata su ogni modello della console next-gen.

La riduzione (fino ad arrivare al completo azzeramento) dei tempi di caricamento, secondo Cerny, daranno agli sviluppatori l'opportunità di rendere ancora più immersivi e divertenti i propri titoli. Anche Laura Miele di EA interviene sull'argomento e, nell'affrontare la questione da un punto di vista generale che comprende anche Xbox Scarlett e i sistemi mobile in 5G, spiega che "stiamo entrando nella generazione dell'immediatezza. Nei giochi su dispositivi mobile ci aspettiamo che vengano scaricati in pochi istanti e che possano essere immediatamente lanciati dagli utenti. Su console e su PC, invece, stiamo assistendo all'ingresso di GPU e di hardware che permettono di evolvere il gameplay dei videogiochi next-gen e delle app del futuro attraverso tecnologie come l'IA neurale e il Ray Tracing".

Grazie all'ultima intervista di Mark Cerny a Wired possiamo inoltre fissare l'uscita di PS5 a Natale 2020, ossia nel medesimo periodo di lancio di Xbox Scarlett. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento sul nuovo controller DualShock di PS5.