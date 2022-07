PS5 arranca in Europa: vendite in calo nel 2022, bene Xbox Series X/S e Switch

Le ultime analisi di mercato pubblicate da GSD rendono ancora più evidenti i problemi di scorte e approvvigionamento patiti da Sony in questi lunghi mesi di pandemia e crisi dei semiconduttori: nella prima metà del 2022, in Europa le vendite di PS5 sono scese del 44% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Dal rapporto redatto da GSD prendendo spunto dai dati provenienti dai principali mercati videoludici del Vecchio Continente emergono infatti le grandi difficoltà incontrate da Sony per soddisfare la domanda degli appassionati di videogiochi desiderosi di acquistare una PlayStation 5 (a prezzi ragionevoli e senza scendere a compromessi con scalper, speculatori e approfittatori vari).

I problemi affrontati dal colosso tecnologico giapponese sembrano interessare solo marginalmente la concorrenza diretta di Nintendo e Microsoft, con Nintendo Switch e Xbox Series X/S che hanno fatto registrare rispettivamente un +7% e +9% nelle vendite nella prima metà del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021.

Pur con la contrazione del 44% nelle vendite, PlayStation 5 rimane la seconda console più venduta in Europa, subito dietro all'inarrestabile successo nintendiano della famiglia di console Switch. Sony può comunque consolarsi con i maggiori ricavi di PS5 in USA nel 2022 segnalati dall'ultima analisi NPD. La crisi dei semiconduttori, ad ogni modo, ha interessato anche le vendite degli accessori, facendo registrare un calo del 4,2% nel giro d'affari generato dalla vendita di periferiche e accessori come controller e cuffie.

Quanto allo "stato di salute" del mercato videoludico europeo nel suo complesso, GSD conferma che nella prima parte del 2022 sono stati venduti ben 76,1 milioni di videogiochi, con un aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La classifica dei giochi più venduti in Europa è dominata da Elden Ring e Leggende Pokemon Arceus, con FIFA 22 a fare da "terzo incomodo" soprattutto in Paesi come Spagna e Italia, dove il calcistico targato EA Sports è risultato essere il gioco più acquistato della prima metà del 2022.