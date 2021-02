PS5: arriva l'aggiornamento 20.02-02.50.00 e risolve il bug dell'installazione giochi PS4

Sony ha reso disponibile l'aggiornamento 20.02-02.50.00 per PlayStation 5, questo update (il primo del 2021) aumenta la stabilità generale durante l'utilizzo di giochi e app, oltre a risolvere un bug piuttosto fastidioso che imperversato in questi mesi.

Come noto effettuando l'upgrade alcuni giochi PS4 in formato disco alla versione PlayStation 5, il sistema installa sull'SSD entrambe le versioni, occupando così spesso inutilmente spazio prezioso. Questo problema è stato ora risolto con il nuovo aggiornamento, dunque le versioni PS4 dei giochi non verranno più installate su PS5, davvero una gradita novità che vi permetterà di risparmiare spazio sull'unità di archiviazione.

Per il resto non ci sono altre particolari novità da segnalare, l'update pesa poco meno di 1GB e come sempre il download è automatico se avete attivato l'impostazione, in caso contrario potrete scaricarlo dal menu impostazioni tramite la voce aggiornamento di sistema.

Sony sta lavorando per migliorare l'esperienza utente con PlayStation 5, recentemente ha introdotto la sezione Offerte sul PlayStation Store da PS5, incredibilmente assente al lancio e richiesta a gran voce dalla community. E voi cosa vorreste vedere nei prossimi aggiornamenti di sistema? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.