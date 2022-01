PS5: arriva la condivisione di video e immagini in automatico su PS App

Mentre la community di appassionati continua a chiedersi se la retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS3 stia realmente arrivando, ecco che Sony aggiorna silenziosamente la console di ultima generazione con una feature che in tanti stanno apprezzando.

Pare infatti che l'azienda giapponese abbia proprio nelle ultime ore introdotto la possibilità di caricare automaticamente le clip e gli screenshot catturati su PlayStation 5 sull'applicazione ufficiale per smartphone e tablet. Questo significa che, in maniera simile a quanto già visto sulle console della famiglia Xbox, i giocatori possono decidere se fare in modo che tutte le catture vengano caricate in rete in maniera automatica, così da consultarle dall'app anche a console spenta. L'opzione è stata aggiunta al menu delle impostazioni, nella sezione relativa alle catture, e può essere in qualsiasi momento attivata o disabilitata.

Nel caso in cui l'opzione in questione non fosse presente sulla vostra console, sappiate che è solo questione di tempo prima che appaia. Stando infatti a quanto dichiarato dall'insider Tidux, l'update sta arrivando lentamente ai vari utenti e sono sempre di più a notificare l'arrivo dell'aggiornamento sui social network come Twitter.

