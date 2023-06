PS5, arriva il DualSense a tema LeBron James: prezzo, data e preordini in Italia

Dopo la collaborazione tra Sony e Garofalo, arriva l'annuncio di una nuova partnership a tema PlayStation 5, che vede protagonista uno speciale DualSense dedicato a LeBron James.

Svelato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il pad PS5 sarà distribuito in edizione limitata, con approdo previsto anche sul mercato italiano. Nello specifico, i videogiocatori amanti del basket potranno effettuare il preordine del DualSense a tema LeBron James a partire dalla giornata di giovedì 29 giugno 2023. Lo speciale controller sarà distribuito esclusivamente tramite il sito italiano di PlayStation Direct, al prezzo di listino di 79,99 euro. L'arrivo sul mercato è invece atteso per la giornata del 27 luglio 2023.

Alla definizione del design del DualSense in edizione limitata ha preso parte lo stesso LeBron James, che ha selezionato una serie di motti e frasi da incidere sul pad per PlayStation 5.



Tra le espressioni che trovano spazio sull'accessorio, è presente l'iconico "Nothing is given. Everything is earned" ("Nulla è regalato. Tutto va guadagnato"), oltre ad altre espressioni care alla stella della pallacanestro. Il nuovo modello di DualSense rappresenta il primo controller PlayStation 5 realizzato da Sony in collaborazione con una icona del mondo dello sport. Al momento, non si sa se seguiranno ulteriori modelli del pad ispirati ad atleti di fama internazionale.