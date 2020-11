PS5 arriva in Italia: Venezia si illumina di blu per celebrare il lancio della console

Dallo scorso 12 novembre, la nuova generazione di casa Sony ha compiuto il proprio debutto in molti mercati del mondo, dagli Stati Uniti d'America al Giappone, passando per Canada e Corea del Sud.

All'alba del tanto atteso giovedì 19 novembre, è finalmente giunto il momento di accogliere PlayStation 5 anche in territorio europeo, per un secondo Day One della nuova console. Per festeggiare l'occasione e condividere le celebrazioni con i videogiocatori della nostra penisola, PlayStation Italia ha vestito Venezia a festa tingendo la città di blu, con un suggestivo gioco di luci che inaugura l'arrivo della console nel nostro Paese. L'iniziativa è parte di un programma più ampio, che ha visto Sony illuminare i monumenti storici e i luoghi iconici di ben 25 aree geografiche in tutto il mondo.

Ad accompagnare l'esordio della nuova generazione di console, lo ricordiamo, i team di Sony e le Terze Parti hanno predisposto un'interessante e variegata lineup di lancio PlayStation 5, che accoglie al suo interno produzioni che spaziano dalle atmosfere cupe della Boletaria di Demon's Souls al coloratissimo Regno del Fai-Da-Te di Sackboy Una Grande Avventura.



PlayStation 5 arriva finalmente anche in Italia, i principali rivenditori hanno annunciato la disponibilità di nuove scorte di PS5 per la giornata di oggi, tenete gli occhi aperti perchè non ci saranno console in vendita nei negozi al lancio ma solo ed esclusivamente online.