PS5, arriva la retrocompatibilità con PS3? Un bug alimenta le speranze di una notte

Nel corso degli ultimi giorni, si sono alternati numerosi rumor legati all'arrivo di giochi PS3 su PlayStation 5, con un conseguente ampliamento delle funzioni di retrocompatibilità disponibili sulla console di nuova generazione.

Nonostante la generale e protratta assenza di comunicazioni ufficiali in merito da parte di Sony, la community ha potuto vedersi levare le proprie speranze in seguito ad un bizzarro evento. Come riferito da diversi utenti, nel corso della notte tra lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2022, le liste Trofei dei videogiocatori sono infatti state protagoniste di un bizzarro malfunzionamento.

Sia su PlayStation 4 e PlayStation 5 sia sull'App mobile di PlayStation, i progressi di gioco degli utenti sono stati infatti colpiti da un bug. Mentre i Trofei relativi a titoli PS5 potevano essere normalmente consultati, quelli per giochi PS4 apparivano invece modificati. Nello specifico, i dati indicavano un grado di avanzamento pari allo 0%, mentre le icone di riferimento dei titoli identificavano questi ultimi, anziché come giochi PS4, come giochi per PlayStation 3.

Inutile dire che tale circostanza ha riportato in auge le ipotesi di ampliamento della retrocompatibilità di PS5. Tuttavia, come facilmente immaginabile, il tutto si è rivelato essere soltanto l'effetto di un bug, ora identificato e corretto dal team di casa PlayStation.