PS5: arriva il Victrix Pro BFG, controller pro che sfida il DualSense Edge

Mentre i giocatori sono in attesa di scoprire i dettagli su data d'uscita e prezzo del DualSense Edge, il controller pro di PlayStation 5, ecco che si prepara ad arrivare sul mercato un prodotto molto interessante legato al brand Victrix.

Stiamo parlando del Victrix Pro BFG, il controller pro di PDP che prova a sfidare Sony con una periferica ricca di accessori e in grado di assumere così tante forme da permetterne l'utilizzo con qualsiasi genere videoludico. Oltre ad essere uno dei primi controller su licenza che vanta la compatibilità con PlayStation 5 (oltre che con PS4 e PC), questo controller è utilizzabile sia in modalità wireless che con filo e propone una scocca nera con alcuni dettagli viola. La peculiarità del dispositivo non risiede solo nella presenza di moltissimi tasti aggiuntivi sulla parte anteriore, ma nelle parti intercambiabili sul lato frontale. Esistono infatti due slot, uno a sinistra ed uno a destra, che consentono al giocatore di inserire una serie di moduli grazie ai quali è possibile modificare la predisposizione dei tasti e la loro configurazione. Possiamo decidere se posizionare lo stick analogico sinistro in alto o in basso (ovvero in stile PlayStation o Xbox), modificare la croce direzionale o l'altezza degli stick, senza contare la presenza di una pulsantiera che rende il controller simile ad un fightpad, rimuovendo la levetta destra e aggiungendo tasti al suo posto.

Il prezzo del pad è di 180 dollari e all'interno della confezione è inclusa anche una comoda custodia con svariati accessori che consentono di smontare agilmente le componenti della periferica e di sostituirle. Purtroppo non si conosce ancora la data d'uscita esatta, ma dovrebbe arrivare entro l'anno e non è chiaro se sarà possibile acquistarlo anche in Europa.