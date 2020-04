PS5 sta arrivando: ecco quando scopriremo di più sui giochi

Sono ormai trascorse diverse settimane dal reveal a sorpresa del DualSense, il particolare controller di PlayStation 5 di cui potremmo non conoscere tutte le funzionalità. A placare la sete di informazioni dei fan arriva è però arrivata l'immagine che fa da teaser per il prossimo numero della Rivista Ufficiale PlayStation.

Sulla copertina del prossimo numero di Official PlayStation Magazine (OPM), appena spuntata in rete, è infatti ben visibile la dicitura "PlayStation 5 sta arrivando": ciò significa che nel peggiore dei casi scopriremo nuove informazioni sulla macchina da gioco di prossima generazione il prossimo 2 giugno 2020, data in cui la rivista raggiungerà le edicole. Non è da escludere però che i dettagli contenuti tra le pagine del prossimo numero di OPM vengano svelati in anticipo, magari con una diretta a sorpresa da parte di Sony o di un lungo post sul sito ufficiale in maniera molto simile a quanto fatto con il DualSense.

Purtroppo non sappiamo quali siano nel dettaglio le informazioni che verranno svelate prossimamente sulla macchina, ma è quasi impossibile che tra queste non vi sia il design, uno degli aspetti che più stanno scatenando la curiosità dell'utenza insieme al prezzo. Ad essere invece sicura è la presenza di maggiori informazioni sui giochi di PS5 e, cosa ancor più importante, sulle loro prestazioni sulla console next-gen.

Non ci resta quindi che aspettare qualche settimana per scoprire quale sarà la prossima mossa del colosso giapponese, la cui console ha ancora molto da mostrare al pubblico.

Avete già dato un'occhiata al particolare video concept si spaccia per il trailer ufficiale di PlayStation 5?