PS5: arrivano dai fan anche i DualSense a tema Bloodborne e Cyberpunk 2077

C'è poco da fare, l'annuncio del DualSense di PlayStation 5 è stato apprezzato dai fan di tutto il mondo e sono sempre più numerosi gli artisti che ne stanno approfittando per immaginare quali potrebbero essere le possibili versioni in edizione limitata del controller.

Dopo avervi proposto i controller di PS5 dedicati a The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, ecco che arriva un'altra ondata di fanart tra le quali troviamo anche uno dei giochi più apprezzati dell'attuale generazione di console: Bloodborne. La periferica ispirata al titolo From Software non è particolarmente elaborata e oltre al colore che riprende quello presente anche sull'immagine della copertina, troviamo il Marchio del Cacciatore al centro del nuovo touchpad. Molto bella è anche la versione a tema Cyberpunk 2077 del pad, con touchpad bianco, scocca nera e gialla e tasti frontali (analogici compresi) dello stesso azzurro presente nelle immagini promozionali e sulla box art.

Tra gli altri controller personalizzati dei quali potete vedere le immagini troviamo anche quelli ispirati a Persona 5, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Death Stranding, già protagonista di diverse rivisitazioni.

Sapevate che Pete Hines di Bethesda ha elogiato il DualSense di PS5 e le sue caratteristiche tecniche?