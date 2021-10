PS5, arrivano i giochi in Prova Gratuita: si parte con Death Stranding e Sackboy

A sorpresa, sembra proprio che Sony abbia lanciato una nuova interessante iniziativa con cui permetterà ai possessori di PlayStation 5 di provare gratuitamente alcuni titoli. La novità è stata introdotta agli utenti tramite delle mail che la compagnia nipponica sta distribuendo in queste ore.

Stando alle informazioni diffuse da Sony, ai giocatori basterà dirigersi sul PlayStation Store e selezionare la voce dedicata alla Prova Gratuita per poter mettere in download i giochi selezionati senza alcun tipo di esborso economico. L'iniziativa, esclusivamente valida su PS5, viene inaugurata con Death Stranding Director's Cut, che sarà liberamente giocabile per 6 ore, e Sackboy A Big Adventure, giocabile per 5 ore. Da tenere bene a mente che il conteggio delle ore parte già da quando si mette in download l'applicazione del gioco in questione, un fattore che potrebbe limitare significativamente quegli utenti con una connessione a Internet non ideale.

Specifichiamo inoltre che, al momento, l'iniziativa non sembra essere ancora attiva in Italia. Non ci è dato sapere se le Prove Gratuite arriveranno soltanto in regioni specifiche (come ad esempio gli USA), o se semplicemente bisognerà attendere ancora qualche ora. Speriamo quindi che sia direttamente Sony a chiarire la situazione nelle prossime ore. Cosa ne pensate di questa nuova possibilità offerta agli utenti PS5?

Nel frattempo, Sony ha acquisito ufficialmente Bluepoint Games, già autori dei remake di Shadow of the Colossus e di Demon's Souls, ed ora al lavoro su una nuova IP PlayStation e sul rifacimento di un gioco molto amato in arrivo su PS5.