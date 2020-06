PS5: ecco i primi meme sul design della nuova console

Il particolare design e la colorazione bianca/nera hanno spinto molti a paragonare l'aspetto di PlayStation 5 a quello di un comune router , non manca chi compara il design di PS5 con quello di un desktop Alienware (azienda nota per il look accattivante dei suoi tower), chi ancora paragona PS5 con una macchina del caffè e addirittura chi vedrebbe bene la console come cappellino papale o come becco di anatra. E, pensate, c'è chi ha trasformato PlayStation 5 in una portaerei da guerra e chi in un simpatico personaggio con tanto di occhi a bottone in stile Clippy di Microsoft Word. La stessa Sony ha commentato il design della nuova console con queste parole: "anche se ci sono delle piccole differenze nell’aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation." PlayStation 5 è attesa per la fine dell'anno in due versioni , una con lettore Blu-Ray e una senza, utilizzabile quindi esclusivamente con giochi e contenuti in formato digitale.

Come già accaduto con Xbox Series X e con il controller DualSense, anche PlayStation 5 è diventata rapidamente oggetto di meme , o meglio lo è diventato il design di PS5 , svelato al mondo per la prima volta durante l'evento dell'11 giugno.

