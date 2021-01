PS5: arrivano le skin (non ufficiali) per il DualSense in dieci colori

La compagnia Decor Evolve ha messo in vendita delle skin personalizzate per il DualSense, delle semplice cover in plastica che si agganciano alla parte inferiore del controller (quella di colore nero, per capirsi) permettendo così di aggiungere un tocco di colore.

Ogni cover costa 10 dollari ma il produttore propone varie offerte, acquistando 4 skin avrete il 20% di sconto mentre con due articoli avrete il 10% di sconto sul totale. Dieci i colori disponibili: Oro, Oro Rosa Argento, Celeste, Grigio, Arancione, Blu Scuro, Viola, Blu Acceso e Rosso.

Purtroppo non ci sono dettagli riguardo l'effettiva qualità delle skin, al momento non si trovano recensioni del prodotto in rete o opinioni dei consumatori. Sono tante le aziende che stanno proponendo kit di personalizzazione per PS5 e il DualSense, SUP3r5 ha lanciato una PS5 personalizzata in stile PS2 ricevendo numerosi preordini ma la situazione è degenerata e in tanti hanno accusato la compagnia di voler truffare i clienti, l'azienda si è però difesa da queste accuse assicurando di aver ricontattato tutti color che hanno effettuato un acquisto in preorder.

Nelle settimane scorse problemi simili si sono verificati con altri produttori di skin e cover, costretti a rimborsare i clienti a causa della scarsa qualità dei prodotti. La speranza è che Sony possa mettere in vendita soluzioni ufficiali nel prossimo futuro.