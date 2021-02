PS5 sta per arrivare anche in Cina, la conferma di Sony

Sony Cina ha pubblicato un breve video di auguri per il Capodanno Cinese e in questa occasione ha confermato che PlayStation 5 debutterà in Cina nel corso del secondo trimestre del 2021.

A confermarlo sono Tatsuo Eguchi (Presidente di SIE Shanghai) e Soeda Takehito (Vice Presidente di SIE Shangai) i quali parlano di un lancio previsto per il Q2 2021, ovvero per il secondo trimestre dell'anno. Tra pochi mesi dunque PlayStation 5 raggiungerà la Cina insieme ad una versione ad-hoc del PlayStation Store, il quale proporrà contenuti studiati appositamente per il pubblico locale.

Non sappiamo al momento quali sono i piani di Sony per il lancio di PlayStation 5 in Cina, questo dovrà essere supervisionato e approvato dal governo locale, inoltre tutti i giochi dovranno presumibilmente contenere la tradizione testuale in cinese semplificato, come già accaduto per i giochi PlayStation 4.

Quello delle console è un mercato ancora tutto da esplorare in Cina e i produttori di hardware sono spesso costretti a stringere accordi con aziende sul territorio per garantirsi un buon supporto per quanto riguarda le traduzioni, gli adattamenti ed il publishing dei giochi.

Sony dal canto suo supporta da tempo il mercato cinese anche grazie al PlayStation China Hero Project, progetto nato per scoprire sviluppatori di talento e supportare gli studi locali con l'obiettivo di guardare al mercato globale.