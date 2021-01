PS5 sta per arrivare anche in India: annunciata la data di lancio

Le difficoltà logistiche e produttive provocate dalla pandemia di Coronavirus non hanno permesso a Sony né di soddisfare la domanda senza precedenti, né di lanciare PlayStation 5 in contemporanea in tutto il mondo.

La console next-gen è arrivata il 12 novembre in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, mentre in Europa e in altri mercati selezionati come il Brasile è approdata il 19 novembre. A breve potranno gioire anche i videogiocatori indiani, poiché, come rivelato dai canali social della divisione locale, PS5 verrà lanciata in India il 2 febbraio 2021. I preordini, invece, cominceranno il 12 gennaio e andranno avanti fino all'esaurimento delle scorte. A quanto pare, Sony prevede il tutto esaurito anche nel paese orientale. La versione base sarà venduta al prezzo di 49,990 rupie (562 euro al cambio attuale), mentre la Digital Edition a 39,990 rupie (449 euro circa)

"Siamo felici di annunciare che PlayStation 5 verrà lanciata in India il 2 febbraio 2021. I preordini cominceranno alle ore 00:00 del 12 gennaio, e saranno disponibili su Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Games The Shop, Shop at Sony Center, Vijay Sales e altri partner selezionati, finché saranno disponibili delle scorte. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare ancora una volta i fan di PlayStation per la loro pazienza e il loro entusiasmo per PS5", si legge su Twitter. Prima di allora, il 22 gennaio per l'esattezza, PS5 arriverà anche in Indonesia. Ancora sconosciuta, invece, la data di lancio sul mercato cinese.

Al momento PS5 è quasi introvabile nel resto del mondo (Italia compresa). Mentre Sony lavora per rifornire i rivenditori di tutto il mondo e placare la grande fame di next-gen, abbiamo appreso del lancio record di PS5, che secondo un report avrebbe piazzato 3,4 milioni di unità in un mese. Nessun hardware PlayStation aveva mai raggiunto un risultato del genere.