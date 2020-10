PS5 sta per arrivare: Robert Lewandowski ci sta già giocando!

L'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale polacca, Robert Lewandowski, sfoggia un sorriso smagliante sui social mentre impugna un controller DualSense e si cimenta in un misterioso gioco su PlayStation 5.

È lo stesso calciatore a darne notizia dalle pagine del suo profilo Instagram personale, con tanto di foto che lo ritraggono in compagnia del DualSense e, quindi, della console nextgen di Sony.

Il campione del Bayern Monaco, però, non è la prima celebrità a mettere le mani sulla nuova arrivata di casa PlayStation prima della sua commercializzazione: anche il rapper Travis Scott ha impugnato il DualSense di PS5 in una prova a porte chiuse che gli ha permesso di accedere in anteprima alla console sin dalla fine del mese di settembre.

Dopo Scott, il giornalista e presentatore Geoff Keighley e una ristretta cerchia di streamer giapponesi, quindi, anche Lewandowski entra ufficialmente nel club esclusivo delle persone che sono riuscite a provare in anteprima PS5. La nostra speranza, ovviamente, è quella di poter assistere a delle prove approfondite prima dell'uscita di PlayStation 5, prevista in Europa per il 19 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo alle foto di Lewandowski con il DualSense, ma prima vi ricordiamo che Sony ha svelato da poco funzioni e app del Media Remote di PS5.