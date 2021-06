PS5: in arrivo il bundle con Ratchet & Clank Rift Apart?

Ratchet & Clank Rift Apart, uno dei titoli maggiormente attesi dai possessori di PlayStation 5, è ormai in dirittura d'arrivo, con il nuovo platform di Insomniac Games che farà il suo debutto l'11 giugno.

Un nuovo leak trapelato in rete in queste ultime ore ha svelato la possibile esistenza di un bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank Rift Apart a cui Sony starebbe lavorando internamente. Le informazioni provengono dal database del retailer francese Boulanger: un impiegato, o comunque una persona con accesso ai dati del negozio, ha diffuso le informazioni riguardanti un bundle da lanciare al prezzo di 599 euro.



Pur vero che il colosso nipponico ha pubblicato in passato dei bundle con i giochi della serie di Ratchet & Clank (come accaduto Ratchet & Clank Trilogy e Ratchet & Clank All 4 One), sembrerebbe alquanto prematuro pensare di offrire ai clienti una soluzione simile, specialmente considerando che la console va immediatamente sold-out non appena i negozi ne ricevono le scorte. I 599 euro richiesti sono inoltre superiori alla cifra che spenderemmo acquistando i due prodotti separatamente. Potrebbe dunque trattarsi di un fake creato appositamente da qualcuno in grado di accedere ai database di Boulanger, oppure potremmo essere di fronte ad un caso di bundle customizzato da parte del retailer francese, una pratica già messa in atto da altri rivenditori.

Per questi motivi vi raccomandiamo di prendere con le dovute cautele la notizia, nell'attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Sony. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart, in attesa della recensione definitiva del nuovo gioco targato Insomniac.