PS5 Digital e Standard in arrivo: disponibile online al Day One da Euronics

Come ampiamente noto, al momento dell'apertura ufficiale dei preordini di PlayStation 5, le scorte della console Sony di prossima generazione sono andate rapidamente esaurite.

Sia nella versione Standard sia nella versione priva di lettore ottico, l'hardware next gen è andato rapidamente esaurito anche nelle ondate di disponibilità successive. Nonostante ciò, non è stato possibile per Sony e le catene di distribuzione soddisfare completamente la domanda del pubblico, con moltissimi appassionati che non hanno avuto successo nel tentativo di preordinare una PlayStation 5.

Vi è tuttavia una buona notizia per i videogiocatori: in occasione del Day One, fissato per il 19 novembre, nuove scorte di PS5 Standard e PS5 Digital Edition saranno infatti disponibili presso la catena Euronics. Nella scheda prodotto dedicata all'hardware presente sul sito ufficiale del distributore, è infatti possibile leggere la seguente dicitura: "Aggiornamento ordini console PS5. Altre console PS5 saranno disponibili solo online il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio". I giocatori potranno dunque tentare di aggiudicarsi una console direttamente al Day One.



Come già ribadito dall'avviso, ricordiamo che PS5 non sarà acquistabile in negozio al Day One sul territorio italiano, come annunciato da Sony in occasione dell'avvicinarsi del giorno del lancio.