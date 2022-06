PS5: in arrivo un DualSense Pro? L'hardware del nuovo controller nei leak di Tom Henderson

Non pago delle recenti anticipazioni sulla presenza di Hideo Kojima all'Xbox Showcase, il noto leaker Tom Henderson torna alla carica con delle indiscrezioni che coinvolgono, questa volta, Sony e la rumoreggiata produzione di una versione Pro del controller DualSense di PlayStation 5.

Le fonti anonime interpellate dalla "gola profonda" sostengono che il colosso tecnologico giapponese sia ormai in procinto di annunciare un nuovo modello di DualSense che esaudirà le richieste di chi cerca un "vero controller per pro player" su PlayStation 5.

Il nuovo pad, dal nome in codice "Hunt", dovrebbe vantare diverse migliorie e aggiunte al già ottimo design del DualSense, come la possibilità di rimuovere le levette analogiche, una funzione per modificare la resistenza dei grilletti e la presenza di due pulsanti posteriori (levette paddle 'a scatto').

Henderson sottolinea inoltre di aver ricevuto dalle sue fonti le immagini e i diagrammi di questo presunto prototipo a riprova della veridicità delle anticipazioni ottenute, ma di non volerle divulgare su precisa richiesta del suo informatore.

A detta di Tom Henderson, comunque, le immagini ritraggono un controller dal form factor sostanzialmente identico a quello del DualSense, eccezion fatta per i già citati paddle sul retro e, soprattutto, dalla presenza di due ganci posti sotto le levette frontali per consentirne la rimozione e la sostituzione con altri analogici, sulla falsariga di tanti altri pad per pro player già in commercio come Xbox Elite Controller Series 2.

Gli informatori anonimi interpellati da Henderson sostengono che l'annuncio di questo nuovo dispositivo per videogiocatori professionisti dovrebbe avvenire "presto", presumibilmente nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo ipotetico DualSense Pro.