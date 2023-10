PS5: in arrivo una nuova funzione per aggiornare i giochi della libreria?

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Sony starebbe testando una nuova funzionalità di PlayStation 5 che permette di aggiornare manualmente i giochi presenti nella libreria, senza necessariamente passare dalla schermata HOME.

L'opzione in questione sarebbe in fase di rollout e alcuni giocatori affermano di aver notato una nuova opzione per i giochi presenti in libreria, ovvero "Check for Update" che permette appunto di controllare la presenza di eventuali nuove versioni del software e avviare manualmente il download dell'ultimo aggiornamento disponibile al momento del controllo manuale. Questa possibilità è presente ad oggi solo per i giochi effettivamente presenti nella schermata principale ma l'intento di Sony sembra essere quello di estenderla a tutta la libreria.

Al momento tuttavia non ci sono notizie in merito, probabilmente a breve verrà pubblicato un nuovo aggiornamento software che include questa funzionalità, ma si tratta solamente di una ipotesi e non sappiamo quanto durerà la fase di rollout. Ne sapremo di più nei prossimi giorni o dovremo attendere oltre?

Nel frattempo, il PlayStation Store è stato aggiornato con le valutazioni degli utenti espresse con le stelle (da una a cinque), un modo più semplice e veloce per dare una occhiata alle recensioni dei giocatori e alla valutazione globale secondo la community.