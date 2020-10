PS5 in arrivo: Jim Ryan promette 'le migliori esclusive oggi sul mercato'

Il percorso verso la next gen sta entrando nel rush finale, con poco più di un mese a separare la community videoludica dall'esordio dei tanto sospirati nuovi hardware console.

In questo periodo, non sorprende dunque che le campagne comunicative condotte da Microsoft e Sony si stiano intensificando, con i vertici dei due colossi videoludici impegnati in interviste con molteplici testate specializzate. Di recente, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale coreano Naver, in cui ha discusso proprio dell'imminente lancio di PlayStation 5.

"È difficile discutere del mercato videoludico nel suo complesso o di altre console, - ha esordito il dirigente - ma penso che nel caso di PlayStation 5 il suo valore sia evidente. Abbiamo intenzione di entusiasmare i fan di tutto il mondo con le migliori esclusive oggi sul mercato e offrendo loro un'esperienza con un device davvero next-gen, che li conquisterà".



Al momento, tra i giochi sviluppati da team interni in arrivo su PlayStation 5 figurano Marvel's Spider-Man: Miles Morales e SackBoy: A Big Adventure, entrambi attesi anche su PlayStation 4. Il remake di Demon's Souls, frutto di una collaborazione tra Bluepoint Games e Japan Studio, sarà invece esclusiva PS5, così come il peculiare racing game di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di Destruction All Stars.