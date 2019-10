Oltre PS5: in arrivo anche un PlayStation VR wireless? Avvistato brevetto!

Sony ha sorpreso l'intera community videludica, con l'annuncio, tramite intervista, di novità legate alla futura next gen, con la conferma dell'arrivo di PS5 a Natale 2020.

Ad attirare ulteriormente l'attenzione del pubblico sul colosso videoludico giunge ora un'interessante avvistamento, legato all'universo VR. Il portale Let's Go Digital ha infatti segnalato un brevetto registrato da Sony Interactive Entertainment negli USA e dedicato proprio ad un visore VR. Quest'ultimo, si riporta, può comunicare con una console gaming anche in maniera totalmente wireless. Nelle immagini riportate nel brevetto, il visore appare dotato di ben tre videocamere, di cui due sulla parte frontale ed una sulla sezione posteriore, un microfono e cuffie.

Protagonisti del brevetto anche dei controller simili a PlayStation Move. Questi ultimi appaiono anch'essi dotati di una telecamera. Ulteriore dettaglio interessante, nel brevetto viene citato il possibile utilizzo da parte dell'utente di uno o due "guanti aptici". Nel corso del mese di maggio di quest'anno, in effetti, vi avevamo riportato dell'avvistamento di un ulteriore brevetto Sony, all'interno del quale si parlava appunto di un guanto per la Realtà Virtuale.



Un brevetto sicuramente intrigante, che potrebbe rappresentare un punto di partenza per lo sviluppo di un PlayStation VR Next Gen. Ad ora, tuttavia, Sony non ha offerto alcun dettaglio sulle proprie intenzioni future legate alla tecnologia: per scoprire se qualcosa bolle in pentola, dovremo attendere comunicazioni ufficiali!