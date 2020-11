PS5 in arrivo: su PS4 spunta l'applicazione per il Remote Play

Mancano ormai solo pochi giorni all'esordio della console Sony, con le prime spedizioni di PlayStation 5 già segnalate sui mercati internazionali e in dirittura di arrivo sul territorio italiano.

Con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio dell'hardware di prossima generazione, su PlayStation 4 ha fatto la sua comparsa un'interessante applicazione. A segnalare l'avvistamento è la redazione di VGC, che riporta la presenza sulla console di un'App dedicata al Remote Play per PlayStation 5. La descrizione di quest'ultima riferisce della possibilità di utilizzare la propria PS4 per connettersi e controllare PS5. Al momento, non sono però disponibili dettagli più precisi in merito al suo funzionamento. La redazione di VGC riferisce infatti che non è stato per ora possibile testare la feature con la PlayStation 5 a loro disposizione a scopo di recensione.



In attesa di eventuali maggiori informazioni sulle caratteristiche delle funzioni di Remote Play che legano PlayStation 4 e PlayStation 5, ricordiamo che la console sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 19 novembre. Ad accompagnare il debutto dell'hardware, i giocatori troveranno un'interessante e variegata selezione di produzioni. Tra il remake di Demon's Souls e il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ve ne abbiamo parlato in una ricca rassegna della line-up di lancio di PlayStation 5.