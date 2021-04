PS4 e PS5: in arrivo 'la risposta di Sony' a Xbox Game Pass? Lo suggerisce David Jaffe

Intervenuto nel suo consueto spazio su YouTube, il creatore di God of War David Jaffe ha discusso delle strategia portata avanti da Microsoft con Xbox Game Pass e svelato un importante retroscena su quella che, a suo giudizio, sarà "la risposta di Sony" al servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Dopo essersi recentemente speso in favore di Microsoft definendo, ad esempio, Xbox Series S una sculacciata a PS5, l'istrionico papà di Kratos (e della serie di Twisted Metal) ha voluto spezzare una lancia in favore della divisione PlayStation spiegando come "chi si diverte a scrivere il necrologio di Jim Ryan dovrà rivedere le sue posizioni tra non molto. Ogni critica al suo operato è prematura. Voglio dire, lui non deve niente a nessuno, la verità è che c'è qualcosa in arrivo da quelle parti, vogliono rispondere a Xbox Game Pass".

Stando a Jaffe, tali indiscrezioni provengono direttamente da fonti interne a Sony, come rivela lui stesso affermando che "posso dirvi soltanto che stanno lavorando in tal senso, mi è stato riferito da alcune persone che conosco bene e che mi dicono che ci sarà una risposta di Sony al Game Pass".

Lo stesso creatore di God of War prova poi ad analizzare la situazione ed esprime il suo parere personale sulla possibile natura di questo servizio inedito (o funzionalità aggiuntiva di PS Now e PS Plus?): "Se pensano di rispondere al Game Pass soltanto con la retrocompatibilità dei giochi PS3, PS2 e PS1, come suggerito dall'ultimo brevetto emerso online, credo proprio che avranno assolutamente torto, non è quella la strada da percorrere. Ma non so se vorranno entrare in concorrenza diretta col Game Pass e tutto ciò che offre".