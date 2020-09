PS5: in arrivo tanti spot sui singoli giochi nextgen, promette Sony

Dalle colonne di Variety, il boss del marketing di SIE, Eric Lempel, si ricollega al recente spot The Edge di PS5 oltre i confini della nextgen per confermare che l'iniziativa promozionale di Sony proseguirà con tanti altri video dedicati ai singoli giochi in arrivo entro fine 2020.

Prendendo spunto dalle scene immortalate nel trailer in cinematica di The Edge, Lempel spiega che "lo scopo di questo genere di video è quello di evocare alcune delle sensazioni che proverai su PlayStation 5. In realtà si tratta solo di mostrare ciò che siamo come marchio e di emozionare i nostri fan. Desideriamo offrire loro un viaggio misterioso verso una meta sconosciuta... quello che vedi (il portale dimensionale nella parte finale dello spot The Edge di PS5, ndr) è lapresentazione di un limite che bisogna raggiungere e superare".

Il responsabile del marketing della divisione videoludica di Sony precisa oltretutto che lo spot in questione non è dedicato alle funzionalità della console e del DualSense, o alle caratteristiche dei titoli nextgen che gireranno su PS5: per questi ultimi, precisa Lempel, è previsto un battage mediatico caratterizzato da molteplici video promozionali "dedicati ai giochi in arrivo. La campagna partirà molto presto".

Nell'attesa di scoprire cosa ha in serbo per i fan PlayStation la divisione marketing di Sony, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle aspettative per l'evento PS5 tra data e prezzo, sullo sfondo il probabile reveal di nuovi videogiochi come i rumoreggiati Silent Hill nextgen e Final Fantasy 16.