PS5 in arrivo, tour completo: l'interfaccia next-gen si presenta in video

Nel corso del mese di ottobre, i vertici di casa Sony hanno presentato alla community videoludica moltissimi dettagli relativi al design e alle caratteristiche dell'interfaccia di PS5.

Quest'ultima segnerà un forte punto di rottura rispetto a quella che è l'esperienza utente su PlayStation 4, con un'estetica completamente rivista e nuove funzionalità inedite. Caduto ormai il grande sipario sulla console next-gen grazie alla pubblicazione dei giudizi della stampa videoludica su PlayStation 5, la redazione di Digital Foundry ha avuto l'opportunità di proporre al pubblico un ulteriore approfondimento video.

Come potete verificare direttamente in apertura a questa news, John Linneman, della testata internazionale, ha avuto modo di offrire un tour completo dell'interfaccia utente di PlayStation 5. Esplorandone le diverse sezioni, il filmato offre un'interessante occasione per familiarizzare con la nuova ammiraglia di casa Sony. Dall'esplorazione della propria libreria giochi alla gestione delle impostazioni audio e video, la visione rappresenta un buon antipasto in attesa dell'esordio dell'hardware, atteso in Italia per il prossimo 19 novembre.



Per ogni approfondimento legato alla prossima generazione di console, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale confronto tra PlaySation 5 e Xbox Series X, a cura del nostro Marco Mottura, che paragona l'offerta in termini di design, interfaccia, controller e giochi.