PS5, aspettando la console next-gen: l'UI ancora al centro di un presunto leak

Nel corso delle ultime settimane, diversi presunti leak hanno avuto per protagonista la possibile UI di PlayStation 5. Ora, dalle pagine del noto forum Reddit, giunge un'ulteriore scatto.

L'immagine è stata diffusa dal Redditer "helixonyt", che afferma di averla ricevuta da un dipendente di una software house. Al post, che potete visionare in calce a questa news, si accompagna un'istantanea di quella che potrebbe essere l'UI di PS5. Come evidenziato nel caso di altre immagini di questo tipo, l'interfaccia non sembra distanziarsi eccessivamente da quella di PlayStation 4, sia per quanto riguarda le tonalità sia per struttura.

Resta tuttavia dubbia la veridicità di tali immagini. Come spesso accade, gli scatti diffusisi in rete potrebbero infatti rivelarsi falsi o, in alternativa, rappresentare una versione non definitiva di quella che sarà l'UI di PlayStation 5. Invitandovi dunque ad interpretare con la dovuta cautela quanto riportato, non resta dunque altro da fare che attendere il momento in cui Sony offrirà al pubblico tutte le informazioni ufficiali concernenti la propria nuova console.



Nel frattempo, sono molti i veterani dell'industria che hanno offerto considerazioni di diversa natura in merito alla next-gen. Tra questi troviamo Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, che ha recentemente discusso di retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X.