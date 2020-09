PS5, aspettando prezzo e data: PSP e PS Vita avvistate in un brevetto

Mentre prosegue l'attesa per l'annuncio di data e prezzo di lancio della console next gen, si susseguono gli avvistamenti di brevetti legati a PlayStation 5.

Uno di questi, registrato da Sony Interactive Entertainment presso lo USPTO (United States Patent e Trademark Office), ha attirato in particolar modo l'attenzione dell'utenza. Fatto piuttosto curioso, al suo interno sono infatti inclusi riferimenti a PlayStation Portable e PlayStation Vita. Nel presentare le possibili capacità di interazione di PS5 con altre componenti hardware, il brevetto riporta riferimenti legati a visore PlayStation VR, PlayStation Move, DualShock 4, PlayStation Camera, cuffie bluetooth, mouse, tastiera e, appunto, le due console portatili.

Se la presenza degli altri dispositivi non sorprende, l'inclusione di PSP e PS Vita appare invece come decisamente insolita. Fino ad oggi, Sony non ha in effetti condiviso alcuna informazioni legata ad eventuali interazioni tra l'hardware next gen e le esperienze portatili della compagnia. Ricordiamo inoltre che nel marzo dello scorso anno, è stata annunciata lo stop alla produzione di PS Vita.



Al momento, il brevetto pare dunque illustrare un semplice potenziale, più che una concreta feature di PS5, ma, ovviamente, l'unico modo per averne conferma sarà attendere eventuali dichiarazioni di Sony in tal senso. Nel frattempo, il pubblico è sempre più ansioso di apprendere il prezzo di lancio di PS5.