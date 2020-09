PS5, aspettando prezzo e data: Silent Hill è pronto a tornare?

Nel corso della giornata di sabato 12 settembre, i vertici Sony hanno confermato a sorpresa l'intenzione di trasmettere un nuovo PlayStation 5 Showcase, in programma per mercoledì 16 settembre.

La finestra temporale che accoglierà questa nuova vetrina dedicata ai giochi in arrivo su PS5 al lancio ed oltre ha trovato corrispondenza nelle previsioni offerte in precedenza dall'insider videoludico Dusk Golem. Quest'ultimo, noto per un significativo numero di indiscrezioni rivelatesi corrette, aveva in effetti predetto un nuovo evento PS5 in programma per "la prima metà di settembre". Nella stessa occasione, Dusk Golem aveva inoltre anticipato imminenti annunci legati a Shenmue e a un nuovo Monster Hunter in arrivo su Nintendo Switch.

Il recente annuncio dell'evento PS5, il reveal di una serie animata di Shenmue e il rilancio di rumor su Monster Hunter anche da parte di Shinobi 602, altro noto insider, hanno contribuito a riportare l'attenzione anche sul tema dell'arrivo di un nuovo Silent Hill su PlayStation 5. Tra i più assidui sostenitori dell'esistenza del progetto, Dusk Golem aveva ribadito che il gioco è in sviluppo al tramonto del mese di agosto, contestualmente alla diffusione delle altre indiscrezioni qui citate.



Che il PlayStation 5 Showcase possa essere davvero la vetrina che ospiterà il ritorno della serie horror? Al momento, purtroppo, si tratta solo di un rumor, per quanto l'apertura di un nuovo account Twitter ufficiale di Silent Hill abbia di recente alimentato le speranze dei fan. Per scoprire la verità, non resta che sintonizzarsi sulle frequenze Sony mercoledì 16 settembre alle 22:00 italiane: la nostra Redazione seguirà l'evento in diretta sul Canale Twitch di Everyeye, vi aspettiamo!