PS5, aspettando lo State of Play: previste nuove esclusive terze parti a tempo?

In rete non si fa altro che parlare del PlayStation State of Play di agosto. La nuova puntata dello show non è stata ancora ufficializzata da Sony, ma sono in molti a ritenere che sia dietro l'angolo.

I giocatori aspettano nuove informazioni su PlayStation 5, dal momento che c'è molta curiosità in merito a questioni importanti come le funzionalità, la data di lancio e il prezzo. Non ci stupiremmo affatto, inoltre, se venissero annunciati dei nuovi giochi. Su questo treno di indiscrezioni e rumor è saltato anche Jez Corden di WindowsCentral, che nel corso dell'ultimo podcast condotto da Rand al Thor 19 ha affermato che, stando alle sue fonti, Sony avrebbe in serbo degli "importanti accordi esclusivi a tempo con le terze parti per PlayStation 5".

Rand al Thor 19 ha subito colto la palla al balzo suggerendo che una delle prossime esclusive temporali potrebbe essere Final Fantasy 16. La sua supposizione è figlia della storia recente, che è stata caratterizzata dagli ottimi rapporti instauratisi tra Sony e Square Enix: Final Fantasy 7 Remake è stato lanciato su PS4 in esclusiva temporale, mentre Project Athia è esclusiva console PS5.

Sony ha davvero in serbo altri accordi esclusivi con le terze parti? Impossibile dirlo con certezza al momento, ma la compagnia giapponese ha puntato spesso su mosse di questo tipo. Degna di nota anche la recente collaborazione di Bethesda, con Deathloop e Ghostwire Tokyo che, in ambito console, usciranno in anticipo su PS5.