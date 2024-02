PS5 al di sotto delle aspettative: calano le azioni di Sony dopo l'ultimo report

Dall'ultimo report finanziario di Sony è emerso che PlayStation 5 ha venduto al di sotto delle aspettative, motivo per cui il colosso nipponico ha tagliato le stime di vendita di PS5 da 25 a 21 milioni di unità. Quanto emerso dal resoconto ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni in borsa.

Le azioni di Sony hanno infatti subito un calo nella giornata di ieri, segnando una flessione piuttosto consistente come non avveniva da diverso tempo per la compagnia giapponese: alla chiusura si è registrato un calo del 4,29%, conseguenza dell'ultimo trimestre dai risultati inferiori rispetto alle iniziali stime, con PlayStation che ha registrato bassi profitti nonostante gli incassi record. A tutto questo si aggiungono inoltre le previsioni di Sony per il futuro, con l'azienda che si aspetta una diminuzione nelle vendite sia hardware che software di PS5.

Lo stesso Hiroki Totoki, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha riconosciuto che PlayStation ha un problema con i profitti e per questo motivo non ci sarà alcun taglio di prezzo per PS5 nel corso dei prossimi mesi. A questo punto non è da escludere l'elaborazione di nuove strategie commerciali da parte di Sony per migliorare la situazione attuale: con molta probabilità il tonfo registrato in borsa potrebbe dare un'ulteriore spinta verso cambiamenti più o meno significativi dei suoi piani.