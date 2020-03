PS5, che aspetto avrà la dashboard? Un giocatore prova ad immaginarlo

Mentre continuiamo ad attendere la presentazione ufficiale di PlayStation 5, ancora priva di una data, la comunità sta ingannando l'attesa nei modi più disparati. Un giocatore, ad esempio, ha provato ad immaginare l'aspetto dell'interfaccia utente della console next-gen di Sony.

Stiamo parlando di TwoJ, che ha anche un canale YouTube tutto suo. Per questo concept, l'utente ha deciso di distaccarsi con forza dallo stile della dashboard che caratterizza PS4, optando per un look minimale, e spostando in basso il menu scorrevole con le icone dei giochi e i pulsanti per selezionare le sezioni Home, Giochi, Applicazioni, Profilo, Impostazioni e Store. Quando viene scelto un gioco l'intera schermata mostra la key-art corrispondente con una breve descrizione e il pulsante per avviare la partita. In cima, invece, sono presenti l'avatar dell'utente e le icone delo stato della carica del controller, degli amici, dei messaggi e delle notifiche. Le immagini, in ogni caso, valgono più di mille parole, pertanto vi invitiamo a guardare il video in apertura di notizia. Cosa ve ne pare?

In realtà non è la prima volta che un fan prova ad immaginare l'interfaccia di PS5: lo aveva già fatto un certo paulo1manso, qualche giorno fa. Intanto, mentre crescono le preoccupazioni in merito alla pandemia di Coronavirus, in rete comincia a circolare l'ipotesi di un rinvio dei PS5 e Xbox Series X, ancora ufficialmente previste per Natale 2020.