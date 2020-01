PS5: l'aspetto delle confezioni dei giochi nextgen immaginato da una fan art

Nella speranza che i vertici di Sony svelino al più presto il design di PS5, un appassionato ha tratto spunto dall'annuncio del logo di PlayStation 5 avvenuto durante il CES 2020 per immaginare quella che, secondo lui, potrebbe essere la confezione dei videogiochi destinati ad approdare sul prossimo Monolite Nero.

L'artefice di questo esperimento è l'utente di Reddit "Will-dearborn": partendo dal reveal del logo di PlayStation 5, il frequentatore del popolare forum ha condiviso il suo mockup che riprende l'aspetto che, a suo giudizio, potrebbero avere le copertine e le confezioni retail dei giochi nextgen in arrivo su PS5 da Natale 2020 in poi.

L'interpretazione di fantasia del redditor si focalizza su Ghost of Tsushima, l'action adventure in sviluppo presso le fucine digitali di Sucker Punch che, pur essendo già fissato in uscita per l'estate 2020 su PS4, è finito frequentemente al centro di rumor legati alla sua natura cross-gen e, quindi, all'arrivo su PS5 per fine anno in una versione più evoluta dal punto di vista grafico.

L'iniziativa dell'utente di Reddit ha già raccolto il plauso della community del portale, con giudizi entusiastici che trovano diretta testimonianza sia nel tono dei commenti al post che, soprattutto, nei circa 8.500 voti positivi comminati al messaggio che mostra l'immagine fan art della cover dei giochi PS5. Sul finire del 2019, anche l'insider Klobrille si è cimentato in un esercizio simile immaginando l'aspetto delle copertine dei giochi Xbox Series X.