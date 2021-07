PS5 assieme a McDonald's per un Dualsense in edizione speciale e limitata

Dal momento che il DualSense si presta particolarmente alla personalizzazione, molti giocatori si stanno sbizzarrendo acquistando delle skin custom o cimentandosi in modifiche d'ogni sorta, anche perché sul mercato non ci sono edizioni speciali in vendita in aggiunta alle tre colorazioni base previste dalla casa madre - bianco, nero e rosso.

Ci ha pensato McDonald's Australia a riempire questa mancanza, con un DualSense Limited Edition prodotto in soli 50 esemplari che verrà regalato ad altrettanti fortunati giocatori come parte dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell'approdo della catena nella terra di canguri. Il controller presenta lo schema cromatico tipo di McDonalds, con i colori bianco e rosso per la scocca e giallo per i pulsanti. A impreziosire il tutto c'è il logo della grande M sul trackpad, una porzione di patatine sull'impugnatura sinistra e un panino sulla destre.

Sfortunatamente per i collezionisti più incalliti, mettere le proprie mani su quest'oggetto esclusivo è piuttosto arduo. Il giveaway è riservato ai soli giocatori australiani, i quali per diventare idonei dovranno guardare degli streaming di sette content creator sponsorizzati da McDonald's: Muselk e Jacko G (Overwatch), 2Twins (Minecraft), Cripsy (FIFA 21), Kiki (Night in the Woods), Crayator (Mario Kart) e Aiden AK (World of Warcraft). Le trasmissioni andranno in onda in sette giorni differenti, ma non è ancora nota la data d'inizio: nei piani originari avrebbero dovuto cominciare domani, ma McDonald's Australia li ha posticipati senza fornire una nuova data.